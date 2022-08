Setenta milhões de euros por Isak

Quem é rico não pestaneja! O Newcastle prepara-se para pagar 70 milhões de euros [mais 5M€ em variáveis] à Real Sociedad por Isak, ponta-de-lança sueco de 22 anos que estava há muito no radar do Real Madrid, Barcelona e Arsenal. De acordo com 'El Diario Vasco', o clube de San Sebastián abdica do valor inscrito na cláusula de rescisão [90M€], mas compensa a 'perda' assegurando 10 por cento do valor de uma futura venda do avançado.

Isak torna-se no quarto reforço do atual sexto classificado da Premier League, juntando-se a Botman (Lille/37M€) Targett (Aston Villa/17,5M€) e Pope (Burnley/11,5M€). Passa igualmente a ser a contratação mais cara dos magpies, ultrapassando Joelinton (44M€), Bruno Guimarães (42,1M€) e Botman (37M€). O internacional sueco torna-se, por outro lado, na venda mais avultada da Real Sociedad, superando Odriozola (Real Madrid/32M€).

O Newcastle há algum tempo que prometia agitar ainda mais o mercado. Depois de ter perdido a corrida por Darwin Núñez para o Liverpool, o emblema treinado por Eddie Howe virou-se agora para outro jogador que, tal como o ex-avançado do Benfica, tem uma larga margem de progressão. Este golpe de mercado constitui, noutro prisma, mais um murro na mesa da Premier League em relação à La Liga, dias depois do Manchester United ter contratado o médio defensivo Casemiro ao Real Madrid por 70 milhões de euros.