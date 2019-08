Todas as movimentações do último dia de mercado em Inglaterra

- Oestá disposto a pagar os 88 milhões de euros da cláusula de rescisão de, avançado do- Revoltado por ver orecusar, pela terceira vez, uma proposta doentregou um pedido para ser transferido.- Atenções viradas para a situação de, que está a forçar a saída dopara se reencontrar com Unai Emery novai ser cedido peloao, que fica com opção de compra pelo jogador.- Frederico Varandas, presidente do, está apostado em resistir até ao fim portêm o médio debaixo de olho.- Oficou com opção de compra por, jogador cedido pelo- Bom dia. O mercado de transferências em Inglaterra encerra-se esta quinta-feira às 17 horas. Até lá, os clubes vão tentar um último esforço para reforçar os plantéis e pode saber todas as novidades em permanência aqui, no