Weigl, Fernando Andrade e Arthur Gomes como principais temas do Mercado Record de hoje

A dois dias do fecho do mercado em Portugal, trazemos temas fortes: saída de Weigl do Benfica, Enzo cobiçado pelo Liverpool, FC Porto tenta colocar vários excedentários, entre eles Fernando Andrade, e Sporting continua a negociar Arthur Gomes. Estes serão os destaques dode hoje. Junte-se a nós, em direto, a partir das 19h00!