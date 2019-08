Corchia é reforço do Espanyol por empréstimo do Sevilha

O francês Sébastien Corchia, antigo jogador do Benfica, vai esta época representar o Espanyol, por empréstimo do Sevilha, anunciou esta quarta-feira o clube catalão.Corchia, de 28 anos, voltou a ser dispensado do plantel principal do Sevilha e vai atuar durante um ano no clube de Barcelona, em que será colega de equipa do argentino Facundo Ferreyra, avançado emprestado pelo Benfica, e do central brasileiro Naldo, que passou pelo Sporting.Em 2018/19, o lateral direito foi emprestado pelo Sevilha ao Benfica, mas acabou por fazer apenas oito jogos na equipa principal dos encarnados.Corchia, que tem uma internacionalização pela seleção francesa, deu nas vistas no Le Mans, no Sochaux e no Lille, antes de rumar a Espanha.