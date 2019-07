Gareth Bale pode dobrar ordenado na China

Gareth Bale tem as portas de saída do Real Madrid 'escancaradas' e o clube espanhol quer resolver a situação do extremo galês o quanto antes, até para garantir os fundos necessários para Paul Pogba, principal alvo de Zinedine Zidane para o meio-campo merengue.





Segundo o programa espanhol 'El Chiringuito', esta terça-feira terá chegado uma proposta de outro mundo pelo atacante, oriunda do futebol chinês, que praticamente lhe dobra o ordenado. O Real Madrid paga mais de 500 mil euros semanais ao galês e tem todo o interesse em aliviar a pauta salarial. No entanto, o único entrave ao avanço do negócio é o facto do clube chinês, cuja identidade ainda é desconhecida, não estar disposto a investir uma grande soma no passe do extremo.