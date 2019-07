Herrera: «O enfarte de Casillas foi o momento mais difícil que tive no futebol»

Hector Herrara recordou, numa entrevista ao jornal 'As', o episódio que considera ser um dos mais difíceis por que passou no seu percurso profissional. O jogador mexicano do Atlético Madrid lembrou o momento em que Iker Casillas sofreu um enfarte num treino do FC Porto e diz que não foi fácil.





"Estávamos a treinar, aconteceu a meio do treino. Foi o momento mais difícil por que passei no futebol, foi muito complicado para o grupo. Ver um companheiro sofrer daquela maneira... Não consegues encontrar palavras para lhe dar força e dizer-lhe que estás com ele", recordou o ex-capitão do FC Porto.