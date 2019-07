Herrera recorda decisão marcante: jogar futebol sem receber ou trabalhar nas obras?

Hector Herrera recordou alguns episódios do início da sua carreira no México na entrevista ao 'As' e contou que esteve quase a abandonar o futebol. Pensou emigrar para os Estados Unidos, onde viviam os pais, para trabalhar nas obras.Aos 14 anos saiu de casa e foi viver para um centro de formação, a mais de 2 mil quilómetros da família. Foi cedido pelo Pachuca ao Atlante e as coisas não foram fáceis. "O clube não nos ajudava em nada, estive praticamente 6 meses sozinho. Dormíamos três ou quatro no mesmo colchão. Éramos muitos numa casa pequena, passávamos frio. Mas sabia que tinha que passar por estas dificuldades para depois colher os frutos. Isso tudo por que passei ajudou-me a ser a pessoa que sou hoje: forte, consciente que as coisas não são fáceis."Jogou na quarta divisão, na terceira e quando chegou à segunda pensou deixar o futebol. "Estava no Pachuca e clube emprestou-me por seis meses ao Tampico. A minha mulher estava grávida do nosso primeiro filho e eu não sabia como seria o meu futuro. O Tampico não nos pagava e eu não podia jogar apenas por amor à camisola... A minha mulher e eu falámos, eu queria seguir o meu sonho. Ela apoiou-me e depois acabei por voltar ao Pachuca e ter a minha oportunidade."Se o plano tivesse falhado, a ideia era ir para os Estados Unidos ter com os pais, onde o pai era capataz numa obra. "Não tenho medo, se tiver de trabalhar, trabalho. Mas as coisas correram bem e cá estamos."Herrera destacou-se no Pachuca e acabou por chamar a atenção dos olheiros do FC Porto. "Primeiro tive medo. Estava tranquilo no Pachuca, ia à seleção... Depois disseram-me que o FC Porto queria contratar-me e eu disse logo que sim."Chegou à Invicta em 2013 e saiu em 2019. Por que aceitou o convite do Atlético Madrid? "Era importante o interesse, convenceram-me que eu poderia ser importante para o clube. Queria jogar num grande, num histórico como o Atlético. Foi o clube que mais gostei e que, falando futebolísticamente, me fez deixar o FC Porto."Herrera está no Atlético Madrid determinado a fazer uma boa época, por isso renunciou à presença na Copa de Ouro, pela seleção do México. "Acreditei que o melhor para mim, para a minha família e para a minha carreira seria preparar-me bem para a nova época. Não ir à seleção e poder descansar, treinar e chegar da melhor forma aqui foi uma aposta que fiz, porque quero estar bem na pré-época."O antigo jogador do FC Porto vai ser companheiro de João Félix, ex-Benfica contratado a peso de ouro pelos colchoneros. "Gosto muito da forma como ele joga. É super-inteligente, muito espero. E tão jovem... Os seus movimentos são sempre no sentido de receber algo, nas nossas costas, nas costas dos médios. Isso era o que mais gostava nele. Não é o típico avançado, que tenta sempre ganhar vantagem na sua forma de jogar. E tem veia goleadora. É um enorme jogador. Antes não lhe desejava sorte, mas agora sim..."