Ocampos é o 6º reforço de Julen Lopetegui

Lucas Ocampos está confirmado como o sexto reforço do Sevilha para 2019/20, segundo foi anunciado nos canais do clube espanhol. O médio argentino assinou um contrário válido para as próximas cinco tempordas, ou seja, até 30 de junho de 2024. A transferência do internacional alviceleste está avaliada em 15 milhões de euros, ao qual acresce uma verba por objetivos ao Marselha.





Ocampos, de 24 anos, já chegou a Sevilha, foi recebido pelo diretor desportivo Monchi e seguiu para a realização dos exames médicos no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Depois de Koundé, De Jong, Joan Jordán, Diego Carlos e Dabbur, o argentino é mais uma opção para o técnico Julen Lopetegui.