Rodri admite sofrimento

A Espanha esteve durante três minutos virtualmente eliminada do Mundial na derrota (1-2) frente ao Japão, mas a Alemanha acabou por dar uma ajuda. O médio espanhol Rodri admitiu que a Roja passou por um momento de aperto. "Foi um jogo muito intenso e que nos escapou nos últimos dez minutos. Sofremos com o pânico de podermos ser eliminados, não vou mentir", disse o jogador do Man. City que deixou elogios a Marrocos: "São uma das grandes seleções de África. Vai ser um jogo difícil."