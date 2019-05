Velocista espanhol para Gareth Bale: «Até te borravas num dos nossos treinos»

Soy del @realmadrid desde que tengo uso de razón... al igual que me quito el sombrero con algunos futbolistas, pero que el señor @GarethBale11 se queje, me a enervado muchísimo.

Tío, eres un privilegiado, no un robot! — Josué Mena (@JMena200) May 22, 2019

Y por cierto, borré el tweet, debido a los INSULTOS gratuitos y menosprecios hacia mi persona.

He estado más de 10 años en la élite y he vestido los colores de España, como para que me ninguneen.

Y tampoco busco protagonismo, ni mucho menos!! — Josué Mena (@JMena200) May 22, 2019

Gareth Bale explicou numa entrevista ao 'State of play', documentário da BT Sports Films, as agruras por que passa um profissional de futebol. O galês do Real Madrid conta que os, fala numa vida de sacrifício, lamentando não poder jogar golfe ou ténis quando quer. Quem não gostou de ouvir isto foi o velocista Josué Mena, triplo campeão espanhol dos 200 metros."Gareth Bale, gostava de ver-te a fazer os treinos de um atleta de 400 metros, até te borravas!! Ganhas mais de 10 milhões de euros numa só época, que cara de pau!", escreveu o velocista no Twitter.Adepto confesso do Real Madrid, Josué Mena recebeu algumas críticas e apagou depois a mensagem. Mas escreveu outras, a explicar-se. "Sou do Real Madrid desde que me lembro e tiro o chapéu a alguns futebolistas. Mas as queixas do senhor Gareth Bale enervaram-me muito. Ele é um privilegiado, não um robô! Apaguei o tweet devido aos insultos gratuitos que recebi. Estive mais de 10 anos entre a elite e vesti as cores de Espanha. Não estou à procura de protagonismo", explicou o velocista.