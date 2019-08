Ben Yedder reforça Monaco de Leonardo Jardim

O avançado francês Wissam Ben Yedder, do Sevilha, foi contratado por cinco épocas pelo Monaco, orientado pelo treinador português por Leonardo Jardim, anunciou esta quarta-feira o clube do principado, que atua na liga francesa.Ben Yedder, de 29 anos, que se tornou em três épocas o quarto maior goleador da história do clube espanhol, com 70 golos em 138 jogos, regressa à liga francesa, de onde saiu em 2016, após seis épocas no Toulouse."Venho com a intenção de provar, como sempre, as minhas qualidades e com o desejo de alcançar um novo nível", disse o jogador aos canais de comunicação do Monaco.O vice-presidente do Monaco, o russo Oleg Petrov, considerou Ben Yedder "um avançado com uma mentalidade exemplar, talentoso e completo, que provou em Toulouse e em Sevilha, e nas competições em que participou, a sua veia goleadora".De acordo com vários órgãos de comunicação social franceses, o Monaco investiu 40 milhões de euros na contratação de Ben Yedder, o valor da cláusula de rescisão, o que o torna o jogador mais caro comprado pelo clube nesta janela de transferências.No sentido inverso, o Sevilha negociou com o Monaco a contratação do internacional português Ronny Lopes, de 23 anos, que se encontrava sob contrato com o clube até 2022, num negócio que ronda 20 milhões de euros, segundo a comunicação social espanhola.O Monaco, campeão de França em 2017 e vice em 2018, teve uma temporada de pesadelo na época passada, marcada pelo fracasso como técnico de Thierry Henry e pelo regresso de Leonardo Jardim, que conseguiu 'in extremis' salvar o clube da descida de divisão.