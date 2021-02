Pochettino: «Acredito que Neymar e Mbappé vão ficar muito tempo no PSG»

Neymar e Kylian Mbappé, as principais estrelas do PSG, são constantemente associados à saída no final da temporada, mas Mauricio Pochettino acredita que os dois jogadores vão ficar em França por longos anos.





"Acredito que Neymar e Mbappé vão ficar e vão ficar por muito tempo no PSG. E não tenho dúvidas, estou muito otimista. O clube está a trabalhar muito para ficar com eles", afirmou o treinador, à 'RMC Sport'.