PSG anuncia Leonardo como novo diretor desportivo

O PSG não perdeu tempo e apresentou nas redes sociais Leonardo como o novo diretor desportivo. Uma hora após o anúncio da dispensa de Antero Henrique, os responsáveis do clube francês emitiam um comunicado a apresentar o antigo internacional brasileiro."Com 49 anos, Leonardo inicia a sua terceira experiência no Paris Saint-Germain, depois de ter sido jogador e dirigente. Em 2011, Leonardo juntou-se ao PSG para lançar as bases do ambicioso projeto desportivo do clube, que acabara de ficar sob a alçada da Qatar Sports Investments", podia ler-se no comunicado do clube parisiense.Já Leonardo mostrou-se entusiasmado com o novo projeto. "Estou muito animado. Este clube contou muito tanto na minha vida como no futebol. Agora estou de regresso, com entusiasmo e energia para fazer parte deste novo clube do qual tenho profundo respeito", garantiu.