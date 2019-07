Raphaël Guerreiro 'vetado' no PSG por Leonardo

A transferência de Raphaël Guerreiro para o PSG foi vetada pelo novo diretor desportivo Leonardo, de acordo com a publicação francesa 'France Football'. O lateral-esquerdo tinha praticamente tudo acertado durante a vigência de Antero Henrique mas, com o afastamento do dirigente português, o negócio está praticamente cancelado, dado que o antigo extremo brasileiro tem outras prioridades para o reforço do plantel do campeão gaulês.





O internacional português, de 25 anos, representa atualmente o Borussia Dortmund.