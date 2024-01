Liverpool empresta Fábio Carvalho ao Hull City até ao final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado português Fábio Carvalho foi emprestado pelo Liverpool ao Hull City, equipa do segundo escalão do futebol inglês, até ao final da temporada, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.

"Fábio Carvalho foi emprestado ao Hull City. O jogador de 21 anos vai efetuar a restante temporada no Championship ao serviço da equipa orientada por Liam Rosenior", refere o Liverpool em comunicado.

O Hull City também confirmou o empréstimo, com o treinador a mostrar-se encantado por contar com um jogador da qualidade do luso.

"O Fábio está feliz por vir para cá e eu estou encantado por poder trabalhar com ele até ao final da temporada. Tecnicamente, é fantástico, pode marcar, assistir ou organizar o jogo. É bravo, rápido e muito equilibrado", afirmou Liam Rosenior.

O internacional sub-21 luso começou a temporada emprestado por uma época aos alemães do Leipzig, mas os dois clubes acordaram terminar o empréstimo mais cedo, depois de Fábio Carvalho alinhar em 15 partidas nas diferentes competições.

Contratado pelo Liverpool em 2022 ao Fulham, o luso tem 21 presenças na equipa principal dos 'reds', com três golos apontados, mas não vai permanecer no plantel orientado por Jürgen Klopp, seguindo para o segundo escalão.

O Hull City é o atual sétimo classificado do Championship e conta no seu plantel com outro luso, o lateral esquerdo Rúben Vinagre, emprestado pelo Sporting, mas que pode estar de saída nesta reabertura de mercado.