Marco Silva de olho em jogador da Juventus

O Everton, de Marco Silva, está interessado na contratação de Mario Mandzukic. O avançado não entra nos planos de Maurizio Sarri na Juventus, o que pode facilitar a ida do croata para Inglaterra.





O novo treinador da vecchia signora pretende colocar Cristiano Ronaldo no centro do ataque. Este fator acrescido à contratação de Higuaín retira margem ao atacante, de 33 anos.Por outro lado, Nicolas Pépé (Lille), David Neres (Ajax), Bertrand Traoré (Olympique Lyon) e Malcom (Barcelona) são nomes que os toffees têm referenciados para reforçarem as alas.