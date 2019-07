Donnarumma não quer abandonar o Milan

Donnarumma já avisou os responsáveis do Milan e o seu empresário, Mino Raiola, da sua intenção para esta temporada: o jovem guarda-redes quer continuar como rossonero, de acordo com o site 'calciomercato' colocando um ponto final com os rumores que o colocavam como alvo do PSG. O internacional italiano, de 20 anos, já arrancou a temporada no Milanello na passada sexta-feira para se submeter aos exames físicos.





O interesse do PSG é real e a primeira proposta formulada pelo diretor desportivo Leonardo - 20 milhões de euros e Areola - não satisfez os responsáveis milaneses. Mas perante a vontade de Donnarumma é pouco credível que os parisienses voltem à carga.