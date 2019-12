Imprensa italiana aponta Arturo Vidal ao Inter Milão

Arturo Vidal surge este sábado em destaque na imprensa italiana ao ser apontado como possível reforço do Inter Milão já no mercado de inverno.

A cumprir a sua segunda temporada no Barcelona, o médio chileno está descontente por não ser titular na equipa de Ernesto Valverde e pretende deixar o Camp Nou para ter um papel mais importante num outro emblema. Esta época, o jogador de 32 anos cumpriu 18 jogos oficiais, 13 na liga espanhola (com 4 golos marcados) e 5 na Liga dos Campeões.

A primeira página deste sábado da 'Gazzeta dello Sport' avança que os nerazurri podem avançar com 20 milhões de euros para garantir os serviços do jogador que é muito apreciado pelo técnico António Conte, uma vez que ambos trabalharam juntos na Juventus entre 2011 e 2014. A publicação transalpina adianta ainda que Vidal pode ser transferido em definitivo ou, em alternativa, cedido com opção de compra no final da temporada.



Também a capa do 'Corriere dello Sport' fala numa possível chegada de Vidal a San Siro, sendo uma das apostas de Conte para combater a hegemonia da Juventus no futebol italiano e conquistar o scudetto, título que o Inter não vence desde 2019/2010 quando era orientado por... José Mourinho.





La prima pagina della #Gazzetta di oggi

?? Inter, su la testa... e poi Vidal

?? Un Milan da Matic sul mercato

?? Roma da favola, Montella addio?



Tutte le notizie https://t.co/QoAurgLF4H pic.twitter.com/YRzy11gQU4 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 21, 2019