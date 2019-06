Paulo Fonseca quer reencontrar Fred

De acordo com o jornal italiano 'Il Romanista', a Roma está interessada em garantir o concurso do médio Fred, do Manchester United, por pedido expresso do técnico Paulo Fonseca, que deseja voltar a trabalhar com o brasileiro, após a experiência bem-sucedida ao serviço do Shakhtar Donestk. O internacional canarinho, de 26 anos, transferiu-se para os red devils em 2018/19 por cerca de 60 milhões de euros mas não teve o impacto desejado, tendo cumprido com um golo e uma assistência em 17 jogos na Premier League.





As negociações já arrancaram e a primeira proposta do emblema romano consistia num empréstimo de duas temporadas mas os responsáveis em Old Trafford estão na disposição de deixar sair o médio criativo numa transferência definitiva. Fred tem ainda quatro anos de contrato com o Manchester United.