Federação Portuguesa Equestre à procura de novos talentos: «Estamos num bom momento»

O programa 'Geração Talento Equestre' contou com a participação de mais de 100 atletas federados, uma ação de três dias da Federação Portuguesa Equestre de promoção dos jovens talentos nacionais de hipismo.

O Hipódromo Manuel Possolo foi, em tempos, o palco de grandes provas nacionais e internacionais de hipismo,tendo recebido os concursos da Global Tour durante 13 anos, provas do campeonato nacional e foi durante vários anos uma das grandes referências do desporto em Portugal.

Hoje, a realidade é diferente, são poucas as provas que acontecem no espaço e, para trazer de volta a cultura desportiva do recinto, a Federação Equestre Portuguesa promoveu esta sessão de três dias de provas. A ação nasce não só da vontade de redinamizar o espaço, como também para promover os jovens talentos nacionais inseridos no programa 'Geração Talento Equestre'. "Esta pista é mítica para Portugal. Existe há dezenas de anos e aqui disputaram-se dezenas de campeonatos nacionais da juventude ao longo de vários anos. Nós estamos a tentar reativar este magnífico cenário através, também, do pilar da juventude que é muito importante. Queremos voltar a ter provas a nível nacional e internacional e trazê-las para o nosso país e para Cascais (...)", afirmou Bruno Rente, presidente da Federação Equestre Portuguesa.

O evento contou com o apoio da Horses R'Us, uma escola de equitação do concelho, que cedeu 20 dos 140 cavalos disponíveis para os mais de 100 atletas inscritos para os três dias de prova. Segundo Bruno Rente, a modalidade cresceu 20% no período pós-Covid e espera-se que assim continue no futuro. "Os últimos anos foram desafiantes para o desporto. A Covid deixou danos como nos outros desportos e nós tivemos ainda um episódio de um vírus equino que nos obrigou a parar a competição. Contudo, felizmente, conseguimos ultrapassar este momento e no ano passado obtivemos um crescimento de atletas federados de mais de 20%, contrariando a tendência do desporto", sublinhou.

O dirigente destacou ainda o crescimento "bastante assinalável" este ano, em que a Federação conta já com mais de 7.100 atletas federados no mês de junho. "Estamos a atrair cada vez mais praticantes, estamos num bom momento", concluiu Bruno Rente.

Christopher Alves tem 12 anos e pediu a égua emprestada ao pai para competir na pista de Cascais. A família Alves tem a companhia da Lady Linka desde os cinco anos de idade, aos seis começou a ser montada pelo jovem Christopher e agora estão na fase de se conhecer mutuamente. "É muito importante ter uma boa relação com o cavalo com que saltamos e montamos. Esta égua é especial, porque temo-la desde pequena e já está lá em casa há algum tempo e desde então que temos uma relação muito boa com ela", começou por dizer Christopher, que monta a cavalo desde os quatro anos.

Christopher cresceu no mundo do hipismo, mas reconhece que é um desporto difícil: "Tenho de ver se consigo boas oportunidades, porque este desporto não é fácil, os cavalos estão caros e é muito complicado. Mas, pode ser que apareçam resultados melhores, este ano tenho o campeonato nacional e várias coisas a concretizar".

O jovem foi um dos mais de 100 atletas inscritos para as provas de salto a cavalo que decorreram no Hipódromo Manuel Possolo no fim de semana. O evento contou com a organização da Horses R' Us, em parceria com a Plank Shows, que se uniram à Federação Portuguesa Equestre.