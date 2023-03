Margarida Abreu e Inês Melo assinam pelo Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira as contratações de Margarida Abreu e Inês Melo para a equipa de dressage.A primeira cavaleira mencionada não escondeu o seu sportinguismo na apresentação pelo clube de Alvalade. "Sempre fui apaixonada pelo Sporting, toda a minha família apoia o clube e vou aos jogos desde pequena. Quando soube que podia ser atleta do Sporting, foi um sonho tornado realidade e um orgulho gigante. Vou trabalhar ainda mais para conseguir bons resultados e evolui", frisou aos meios de comunicação do clube.Já Inês Melo, de 30 anos, apontou aos objetivos que tem em mente para a temporada. "O principal objetivo para este ano e com este cavalo, que ainda é novo e não competiu, é o Campeonato Nacional. Depois, e dependendo da forma como ele se comportar e de como correr, aí sim vamos ponderar outras saídas e outros andamentos, quem sabe internacionais", vincou.