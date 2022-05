Max Thirouin vence Grande Prémio do Concurso de Saltos de Lisboa

O cavaleiro francês Max Thirouin venceu este domingo o Grande Prémio do Concurso de Saltos Internacional (CSIO) de Portugal, em Lisboa, encerrando o evento na Sociedade Hípica Portuguesa.



No Hipódromo do Campo Grande, Thirouin completou o percurso, com desafios de 1,60 metros, montando Utopie Villelongue, sem qualquer penalização, sendo o único a consegui-lo. Em segundo lugar ficou o belga Gilles Thomas, com outro francês no pódio, Olivier Perreau, em terceiro. Duarte Seabra foi o melhor português, em 18.º.

Na sexta-feira, a Irlanda tinha vencido a outra grande competição do torneio, a Taça das Nações, do circuito mundial, com França em segundo lugar e Espanha em terceiro.

Mandy Mendes Costa, Adir Dias de Abreu, António Matos Almeida e Duarte Seabra acabaram no quinto posto a corrida, parte da qualificação para os Europeus deste ano e os Mundiais de 2023.

A competição tinha arrancado na quinta-feira com uma vitória portuguesa, de António Matos de Almeida, na prova inaugural, com obstáculos a 1,40 metros. Este foi o primeiro de dois CSIO de três estrelas em Portugal neste ano, seguindo-se Vilamoura, em novembro.