Portugal entra no Concurso Internacional de Saltos de Lisboa com uma vitória

O cavaleiro português António Matos de Almeida conquistou esta quinta-feira uma vitória na prova inaugural, com obstáculos a 1,40 metros, no primeiro dia do Concurso Internacional de Saltos (CSIO) de Lisboa, na Sociedade Hípica Portuguesa.



Montando o cavalo Corlandollar Z, Matos Almeida cumpriu o exercício sem faltas, em 52,61 segundos, à frente da norte-americana Julie Welles, segunda, e da britânica Vicky Burd, terceira. No 'top 10', figurou ainda a portuguesa Madalena Eloy, no sexto posto, com 59,14 segundos.

A segunda prova do dia, a 1,45 metros, foi conquistada pelo espanhol Kevin Fernandez, como belga Ludo Philippaerts em segundo e o italiano Emiliano Libertai em terceiro.

O belga Bart Clarys venceu a prova grande do dia, de 1,50 metros, à frente do francês Olivier Perreau, segundo, e do belga Thibeau Pits, enquanto João Mota foi oitavo, Mário Prieto foi nono e António Matos de Almeida 10.º.

Numa prova de convidados integrada no programa do primeiro dia, a portuguesa Maria Inês Cisneiros, de 10 anos, venceu a contenda.

Na sexta-feira, a Taça das Nações, com nove equipas em prova, entre elas Portugal, é o principal destaque do CSIO de Lisboa, o primeiro de dois torneios deste circuito, de três estrelas, em Portugal este ano, antes de Vilamoura, em novembro.