Rodrigo Torres 14.º na final da Taça do Mundo de Ensino

O cavaleiro olímpico português Rodrigo Torres, montando o Fogoso, classificou-se no 14.º lugar entre 17 concorrentes no Grande Prémio de Estilo Livre da final da Taça do Mundo de ensino, realizado no sábado em Leipzig, Alemanha.

Numa prova ganha pela alemã Jessica von Bredow-Werndl, com 90,836%, o atleta luso ficou-se por 73.593%.

O recorde pessoal de Rodrigo Torres tinha sido obtido com o 16.º na final olímpica de Tóquio'2020, com 78,943%.