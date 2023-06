Sporting apresenta Kiko Stilwell

O Sporting apresentou esta terça-feira Francisco 'Kiko' Stilwell. O cavaleiro de 30 anos, que nasceu com uma condição que provocou uma deformação no pé esquerdo, o que obrigou à amputação de parte da perna, tem como objetivo é chegar aos Jogos Olímpicos de Paris'2024."O grande objetivo é conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos, participar no Campeonato do Mundo de cavalos novos e conseguir a medalha de Campeão Nacional. Vamos trabalhar para que o objetivo seja cumprido. Penso que irei estar no Campeonato do Mundo com alguma facilidade e espero também a medalha de ouro no Campeonato Nacional", explicou, em declarações ao site do clube.Kiko Stilwell contabiliza mais de 200 vitórias em provas nacionais e internacionais e 11 medalhas em Campeonatos Nacionais em diversos escalões. Em 2022, o atleta foi o primeiro cavaleiro amputado da história a participar num Campeonato do Mundo.