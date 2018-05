Continuar a ler

Carlos Martingo.Matej Asanin, Aljosa Cudic e Matevz Skok (guarda-redes), Pedro Valdes, Pedro Portela, Michal Kopko, Cláudio Pedroso, Frankis Carol, Pedro Solha, Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Francisco Tavares, Edmilson Araújo, Ivan Nikcevic e Janko Bozovic.Hugo Canela- Duarte Santos e Ricardo Fonseca serão os árbitros da partida.- "Estamos com fome de ganhar e queremos voltar a conquistar troféus para o FC Porto", frisou o guarda-redes portista Hugo Laurentino.- "Fizemos um campeonato irrepreensível e é normal que as equipas contra nós tenham uma motivação diferente. Vamos ter pela frente uma equipa com muito valor, que tem o mesmo objetivo do que nós", considerou o 'leão' Carlos Carneiro.- Para o FC Porto a Taça de Portugal seria uma espécie de salvação da época, depois de não ter conseguido chegar ao título. Os dragões não ganham este troféu desde 2006/07.- O Sporting já garantiu o título nacional e procura agora fazer a dobradinha, feito que alcançou em 2000/01. Foi, aliás, o último clube a fazê-lo. É o recordista de vitórias nesta prova, colecionando 15 troféus.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da meia-final da Taça de Portugal, que coloca frente a frente o FC Porto e o Sporting, numa final-four que está a ser disputada em Peso da Régua.