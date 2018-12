FC Porto-Benfica, em direto

Chapéu de Carlos Martins a Quintana (5-6)Outra exclusão para os dragões, no espaço de dez segundos, agora para Areia. Estão reduzidos a cinco unidadesExclusão a André Gomes após falta sobre Moreno. As águias estarão em superioridade durante dois minutosCavalcanti... no ferro! O remate do benfiquista embateu na traveRui Silva vê o cartão amarelo. Já são dois para o FC PortoGolo 'olímpico', de baliza a baliza, do guarda-redes Ristoski! Antes tinha defendido um tiro dos dragões (5-5)Seabra marca para o Benfica, após ter desperdiçado outra oportunidade pouco antes (5-4)André Gomes está imparável! Mais um golo do dragão (5-3)Rui Silva marca e volta a adiantar o FC Porto (4-3)Bela combinação entre Belone e Moreno, com este último a marcar (3-3)Falta de Nuno Grilo dá livre de sete metros ao FC Porto. Areia atira... à trave!Quintana encaixa o remate de anca de Belone Moreira. Atento o guardião do FC PortoRistovski defende o tiro de Areia e impede que os dragões fiquem com dois golos de vantagemFalta ofensiva assinalada ao BenficaDjibril M'Bengue mete o FC Porto em vantagem pela primeira vez (3-2)Dupla oportunidade para Cavalcanti. O primeiro tiro é bloqueado e o seugndo é defendido por Quintana.Salina também vê o amareloAndré Gomes entrou confiante e volta a marcar. Tudo empatado (2-2)Livre de sete metros para o Benfica, após falta sobre Cavalcanti. Belone Moreira não perdoa e marca (1-2)André Gomes empate através de um remate picado (1-1)Cartão amarelo para o benfiquista Nuno GriloFábio Vidrago faz o primeiro golo do jogo e adianta o Benfica (0-1)As duas formações estão agora a ser apresentadas pelo speaker.Ambas as equipas entram no terreno do jogo. Naturalmente, os dragões são bastante saudados, uma vez que jogam em casa, enquanto as águias receberam ruidosos assobios.Boa tarde! O Dragão Caixa estará lotado esta tarde para acolher oem andebol, um clássico entre os eternos rivais que tiveram sortes diferentes no último fim de semana nas provas europeias: o FC Porto avançou para a fase de grupos da Taça EHF, enquanto o Benfica foi eliminado na mesma prova. O cansaço, esse, não irá condicionar, segundo os protagonistas. Um jogo para seguir aqui emA última vez que o Benfica venceu em casa do FC Porto no campeonato foi a 16 de março de 2016, quando o espanhol Javier Borragán converteu um livre de 7 metros na última jogada, que deu na altura um triunfo épico à formação orientada por Mariano Ortega no prolongamento, no 1º jogo das ‘meias’ do playoff: colocou um ponto final de uma série de 25 triunfos do FC Porto a jogar perante os seus adeptos. Tratou-se de uma rara vitória dos encarnados na Invicta que, hoje, querem quebrar o enguiço: apenas uma vitória nos últimos 11 confrontos no terreno do rival no campeonato."Não, já estamos habituados a este tipo de exigência. Estamos focados na vitória, que assentará numa defesa coesa, um aspeto em que não tivemos tão bem nestes últimos dois jogos, e tivemos mais problemas. Portanto, o nosso foco estará primeiro numa boa defesa e depois em aproveitar a nossa muita qualidade no ataque", analisou o pivô Ricardo Pesqueira.Do lado do FC Porto, que tem os mesmos pontos (31) do que o Benfica, a ambição é muita. "A energia da equipa está a crescer e até o apoio dos nossos adeptos é cada vez maior. Não podemos ter a arrogância de pensar que vai ser fácil, pois isso não vai acontecer. Temos de entrar com muita vontade e concentração", disse o guarda-redes Thomas Bauer.