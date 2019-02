As transmissões em direto de andebol que pode ver esta semana no Record

transmite em direto vários encontros do campeonato masculino e feminino e da Taça EHF de andebol esta semana, ao abrigo da parceria com a Federação Portuguesa de Andebol. Consulte a lista em baixo.- Madeira SAD-Maia ISMAI (19h00), 16.ª jornada do campeonato masculino- FC Porto-Fafe (20h30), 23.ª jornada do campeonato masculino- Avanca-Boa Hora (18h00), 22.ª jornada do campeonato masculino- FC Porto-Liberbank Cuenca (18h00), Taça EHF Cup, grupo C, 1ª Jornada- Alavarium Love Tiles-JAC Alcanena (18h30), 16.ª jornada do campeonato femino