FC Porto-Sporting, em direto

1' Início com bola do Sporting.Alfredo Qiuntana (GR), Thomas Bauer (GR), Victor alvarez, Leandro Semedo, Yoan Blanco, Miguel Martins, Djibril ;Mbengue, Angel Zulueta, Rui Silva, Daymaro Salina, Alexis Borges, Diogo Branquinho, António Areia, André Gomes, Miguel Alves e Fábio Magalhães.Magnus AnderssonAljosa Cudic (GR), Manuel Gaspar (GR), Pedro Valdes, Edmilson Araújo, Frankis Carol, Tiago Rocha, Carlos Ruesga, Carlos Carneiro, Nuno Reis, Fred Bingo, Valentin Guionea, Salvador, Ivan Nikcevic e Luís Frade.Hugo Canela- A partida será arbitrada por Duarte Santos e Ricardo Fonseca.- No histórico desta temporada, refira-se que na fase regular o Sporting venceu os dois clássicos, no Dragão Caixa (31-28) e no João Rocha (26-23), mas na Taça de Portugal foi eliminado (23-28) em casa dos portistas, demonstrando muitas oscilações exibicionais, também consequência das muitas lesões que têm afetado o plantel, espremido até ao limite pela campanha até aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.- O internacional luso-cubano, o pivô Daymaro Salina, diz que o FC Porto não pode tremer: "Temos de continuar a ganhar. Esta fase tem sido muito boa para a nossa equipa, resultado do nosso trabalho."- O treinador do Sporting, Hugo Canela, sabe bem quais as responsabilidades deste jogo crucial, onde a sua equipa vai encontrar um ambiente bastante hostil, num pavilhão que vai esgotar com a presença dos adeptos portistas: "Esta é uma partida decisiva, em clássico tem toda a importância. É a diferença entre dependermos apenas de nós ou passarmos a depender dos erros dos outros. É expectável que num jogo como o desta quarta-feira a equipa se supere. A mais-valia que temos é a nossa experiência e o crer que temos para vencer este jogo."- O Sporting resvalou esta semana com uma derrota na Luz, pelo que no caso de voltar a perder deixa as portas escancaradas ao FC Porto para reconquistar uma competição que não vence desde há três temporadas.- O FC Porto lidera a classificação, com 52 pontos, e o Sporting é segundo, com 50, os mesmos do Benfica.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, um encontro em atraso da 4.ª jornada da fase final do Campeonato Nacional que se disputa no Dragão Caixa, a partir das 20h30.