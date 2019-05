FC Porto-Benfica, em direto

20h40 - Intervalo no Dragão Caixa.







29' - Tito consegue novo golo em contra-ataque para o FC Porto e a diferença vai reduzindo... (16-19)



28' - Marca Miguel Martins. (15-19)



28' - Pesqueira consegue anular a resposta recente dos dragões e faz o 19.º do Benfica. (14-19)



27' - Salina estreia-se a marcar esta noite, baixando a distância no marcador. (14-18)



- Tempo técnico pedido por Carlos Resende.



26' - Miguel Alves aparece em boa posição e não falha. (13-18)







25' - Tito, após boa jogada coletiva, consegue reduzir. (12-17)



25' - Miguel Martins não consegue ser eficaz na cara de Ristovski e, na resposta Nuno Grilo consegue novo golo. (11-17)



24' - Cartão amarelo para Tito.



24' - Nuno Grilo, em contra-ataque, faz mais um. (11-16)



23' - Yoan Balasquez reduz a diferença. (11-15)



23' - Tempo técnico pedido Magnus Andersson, que não parece mesmo nada agradado com o que tem estado a ver.



23' - Mais um do Benfica... Agora foi Nuno Grilo. (10-16)



22' - Paulo Moreno faz o 15.º! O Benfica chega a uma vantagem que pode ser importante. (10-15)



21' - Cartão amarelo para Miguel Martins.



21' - Tiraço de Miguel Martins diretamente ao poste da baliza do Benfica.



20' - Areia falha na cara de Ristovski e, na sequência, Davide Carvalho amplia para quatro a vantagem encarnada. (10-14)



19' - O Benfica chega ao 13.º golo, uma vez mais por Nyokas... (10-13)



18' - Nuno Grilo não aproveita no ataque do Benfica e André Gomes também não consegue o golo na resposta. (10-12) - Vantagem de quatro golos do Benfica em casa do FC Porto, numa noite em que tudo tem corrido bem aos encarnados. Tanto na Invicta, como na Madeira, onde o Sporting ao intervalo perde por 12-11. A manter este cenário até final, as águias conseguem ascender ao segundo lugar na tabela do campeonato...30' - João Pais, em cima da buzina, marca para o Benfica dos sete metros. (16-20).29' - Tito consegue novo golo em contra-ataque para o FC Porto e a diferença vai reduzindo... (16-19)28' - Marca Miguel Martins. (15-19)28' - Pesqueira consegue anular a resposta recente dos dragões e faz o 19.º do Benfica. (14-19)27' - Salina estreia-se a marcar esta noite, baixando a distância no marcador. (14-18)- Tempo técnico pedido por Carlos Resende.26' - Miguel Alves aparece em boa posição e não falha. (13-18)25' - Belone Moreira, com um bom gesto técnico, responde e devolve a vantagem de seis ao Benfica. (12-18)25' - Tito, após boa jogada coletiva, consegue reduzir. (12-17)25' - Miguel Martins não consegue ser eficaz na cara de Ristovski e, na resposta Nuno Grilo consegue novo golo. (11-17)24' - Cartão amarelo para Tito.24' - Nuno Grilo, em contra-ataque, faz mais um. (11-16)23' - Yoan Balasquez reduz a diferença. (11-15)23' - Tempo técnico pedido Magnus Andersson, que não parece mesmo nada agradado com o que tem estado a ver.23' - Mais um do Benfica... Agora foi Nuno Grilo. (10-16)22' - Paulo Moreno faz o 15.º! O Benfica chega a uma vantagem que pode ser importante. (10-15)21' - Cartão amarelo para Miguel Martins.21' - Tiraço de Miguel Martins diretamente ao poste da baliza do Benfica.20' - Areia falha na cara de Ristovski e, na sequência, Davide Carvalho amplia para quatro a vantagem encarnada. (10-14)19' - O Benfica chega ao 13.º golo, uma vez mais por Nyokas... (10-13)18' - Nuno Grilo não aproveita no ataque do Benfica e André Gomes também não consegue o golo na resposta. (10-12)





17' - António Areia marca, mas o lance é invalidado por falta do jogador do FC Porto.



17' - Responde António Areia, que com o seu quinto golo reduz para a margem mínima. (10-11)



16' - E o Benfica volta a ter dupla vantagem. Agora marcou Nuno Grilo. (9-11)



15' - António Areia atira muito bem, mas Ristovski defende.



14' - Nuno Grilo devolve a vantagem ao Benfica. (9-10)



13' - Mais um empate, agora a 9. Primeiro foi Nyokas a marcar e, na resposta, Rui Silva faz o nono.



- Na Madeira por enquanto vai havendo um resultado positivo para o Benfica, já que o



12' - Kévynn Nyokas faz o oitavo do Benfica e, na sequência, André Gomes empata novamente. Excelente jogo! (8-8)



12' - Em contra-ataque, António Areia consegue novo golo, para empatar a sete. 18' - Paulo Moreno faz o 12.º do Benfica, num lance de alguma sorte. (10-12)17' - António Areia marca, mas o lance é invalidado por falta do jogador do FC Porto.17' - Responde António Areia, que com o seu quinto golo reduz para a margem mínima. (10-11)16' - E o Benfica volta a ter dupla vantagem. Agora marcou Nuno Grilo. (9-11)15' - António Areia atira muito bem, mas Ristovski defende.14' - Nuno Grilo devolve a vantagem ao Benfica. (9-10)13' - Mais um empate, agora a 9. Primeiro foi Nyokas a marcar e, na resposta, Rui Silva faz o nono.- Na Madeira por enquanto vai havendo um resultado positivo para o Benfica, já que o Sporting vai perdendo 12' - Kévynn Nyokas faz o oitavo do Benfica e, na sequência, André Gomes empata novamente. Excelente jogo! (8-8)12' - Em contra-ataque, António Areia consegue novo golo, para empatar a sete.

11' - Chamado à marca dos sete metros, António Areia não falha. (6-7)



11' - Kévynn Nyokas responde e faz o sétimo do FC Porto, antes de cometer falta para livre de sete metros. (5-7)

10' - Boa jogada ofensiva do FC Porto, com André Gomes a conduzir reduzir novamente para a margem mínima. (5-6)

10' - Tempo técnico pedido pelo FC Porto.9' - Parada e resposta, com golos de Kévynn Nyokas e André Gomes, antes de Paulo Moreno dar vantagem dupla ao Benfica. (4-6)7' - Livre de 7 metros convertido por João Pais e Benfica está na frente (3-4)6' - Nyokas faz o empate para o Benfica (3-3)5' - Livre de 7 metros convertido por Areia (3-2)3' - Pedro Seabra faz o empate (2-2)2' - António Areia, sozinho, faz o segundo (2-0)1' - André Gomes abre o marcador para o FC Porto (1-0)- Grande ambiente no Dragão Caixa, com os adeptos portistas a prestarem muitos aplausos aos campeões nacionais.- Já com o título no bolso, os dragões sabem jogam apenas pela honra e para cumprir calendário, ao passo que os encarnados entram em campo com a possibilidade de ainda ascenderem ao segundo lugar da tabela. Para tal, terão sempre de esperar um deslize do Sporting em casa do Madeira SAD e fazer melhor do que os melhores (se o Sporting empatar, o Benfica tem de ganhar; se o Sporting perder, o Benfica só precisará de empatar).- No fecho do campeonato nacional de andebol, FC Porto e Benfica defrontam-se esta noite, a partir das 20 horas, no Dragão Caixa, num encontro da 10.ª jornada do Grupo A que colocará frente a frente o primeiro colocado (e já campeão) e o terceiro, respetivamente.