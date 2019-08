Benfica-Sporting, em direto

- As equipas voltam a encontrar-se depois do duelo em maio na fase final do campeonato, jogo ganho pelo Benfica por 25-24.





- No sábado, na mesma prova, os leões venceram os espanhóis do Valladolid por 37-29, ao passo que as águias foram derrotadas pelos também espanhóis do Ademar Leon por 28-26.- As equipas de andebol de Benfica e Sporting medem forças este domingo no Torneio Internacional de Viseu. O dérbi tem início agendado para as 15 horas.