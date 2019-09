Benfica-Sporting, em direto

21'- GOLO DO SPORTING! É de Bingo (6-11)





21'-Depois de algum tempo sem golos, Gonçalo Vieira marca (6-10)18'-Marca Bingo (6-9)18'-Reduz Fábio Vidrago (6-8)16'-Bingo deixa os leões com uma vantagem de três golos. (5-8)15'-Edmilson Araújo atira para o détimo. (5-7)14'-Frankis Carol dá nova liderança aos verdes e brancos. (5-6)12'-Mais um livre de 7 metros convertido por Ghionea. (5-5)11'-Toft Hansen marca e os encarnados passam para a frente. (5-4)10'-Nuno Grilo atira para o empate. (4-4)9'-Djordjic marca à 'bomba' e reduz para a margem mínima. (3-4)8'-Fatura Hansen. (2-4)7'-Frankis Carol também faz o segundo da conta pessoal. (1-4)7'-Reduz Fábio Vidrago! (1-3)7'-Marca Frankis Carol! (0-3)6'-Bisa Ghionea! (0-2)5'-2'1-0 para os leões na Luz!Pedro Valdés, Frankis Carol, Cudic, Carlos Carneiro, Fred Bingo, Valentin Ghionea e Luís Frade: Ristovski, Pedro Seabra, Hansen, Nyokas, Carlos Martins, Fábio Vidrago e DjordjicO Benfica recebe às 15 horas o Sporting no Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, no primeiro jogo grande do campeonato nacional de 2019/20.

Os rivais, renovados para a nova época, reencontram-se três semanas depois de as águias terem vencido os leões no Torneio de Viseu, pelo que não se esperam grandes surpresas de parte a parte na hora de as equipas medirem forças.

João Pais, capitão das águias, antecipou o duelo. "Vai ser um jogo equilibrado entre duas equipas que lutam para os mesmos objetivos. Na nossa casa temos de ser mais fortes do que o adversário", assegurou o ponta.

Do lado do Sporting, que ontem apresentou o seu último reforço [ver página 39], o técnico francês Thierry Anti espera um duelo... dividido. "Estou aqui há pouco tempo, mas já percebi que não há nada como um dérbi entre Benfica e Sporting. Vai ser um jogo dividido", assegurou Anti, que falou ainda do jogo de Viseu (o Benfica ganhou por um). "Foi atípico. Estivemos sempre na frente e acabámos a perder."