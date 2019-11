Sporting vence na Champions

O Sporting derrotou este sábado os finlandeses do Riihimäki Cocks, no Pavilhão João Rocha, por 38-29, na 6.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Ao intervalo a formação de Alvalade liderava, por 25-11.





Frankis Carol, com 11 golos, e Carlos Ruesga, com 8, foram os artilheiros dos leões.A equipa portuguesa é terceira no grupo, a 4 pontos do líder Bidasoa Irun.