Benfica-FC Porto, em direto

38' - Diogo Branquinho marca para os dragões (14-23)36' - Mais uma bomda de Petar Djordjic (14-21)36' - Iturriza mais forte que a oposição e marca (13-21)35' - Nyokas volta a bater Quintana (13-20)35' - Leonel Fernandes marca mais um golo para o FC Porto (12-20)34' - 'tiro' de Petar Djordjic para o fundo das redes (12-19)33' - Exclusão de Carlos Molina. O Benfica está com menos um jogador.31' - O FC Porto volta a entrar forte e André Gomes marca (11-19)- Começa o segundo tempo!Intervalo - O FC Porto superiorizou-se em toda linha nestes primeiros 30 minutos e recolhe aos balneários com uma vantagem confortável (11-18). Carlos Resende tem muito que ajustar na equipa do Benfica!30' - Petar Djordjic marca na sequência de um livre de 7 metros (11-18)29' - Salina ultrapassa a oposição e marca (10-18)29' - António Areia choca com Pedro Seabra e queixa-se do joelho esquerdo. O jogador dos dragões sai mesmo apoiado por dois colegas.26' - Iturriza marca para os dragões (10-17). Numa jogada onde Nuno Grilo é excluído e o Benfica fica em inferioridade numérica.25' - Alfredo Quintana vai brilhando entre os postes da baliza do FC Porto!23' - Toft Hansen reduz para o Benfica (10-16)23' - Mais um golo para os dragões, desta feita foi Fábio Magalhães (9-16)21' - Diogo Branquinho festeja novamente após uma jogada aérea (9-15). O FC Porto vence agora por seis, a maior vantagem até então!20' - Diogo Branquinho finaliza um contra-ataque com um belo gesto técnico (9-14)19' - André Gomes faz o quarto golo no jogo (9-13)18' - M'Bengue remata forte e bate Capdeville (9-12)17' - Nyokas faz o primeiro golo no jogo! (9-11)16' - Rui Silva marca para o FC Porto (8-11)16' - O ponta direita Davide Carvalho reduz a desvantagem (8-10)15' - Rui Silva fuzila Gustavo Capdevile (7-10)14' - Pedro Seabra entra de rompante na defesa azul e branca e marca para o Benfica (7-9)13' - André Gomes faz o terceiro golo no jogo (6-9)13' - Davide Carvalho bate Alfredo Quintana. O Benfica aproxima-se (6-8)11'- Djordjic falha o livre de 7 metros, na recarga, Carlos Molina reduz a desvantagem no marcador (5-8)10' - Salina marca na sequência de um belo trabalho de pivô (4-8)10' - Paulo Moreno entra, marca e reduz (4-7)9' - André Gomes coloca os dragões a vencer por quatro (3-7)8' - António Areia, novamente na marca dos 7 metros, aumenta a vantagem do FC Porto (3-6)8' - Toft Hansen não perdoa na cara de Quintana (3-5)7' - Petar Djordjic reduz para os encarnados! (2-4)6' - Rui Silva, com um remate em apoio, marca para o FC Porto (1-4)4' - António Areia bate Ristovski (1-3). Entrada forte dos dragões na Luz!4' - Cartão amarelo para Pedro Seabra2' - Mbengue empata para os dragões (1-1)1' - Petar Djordjic marca para o Benfica (1-0)- Começa o jogo!- O Benfica recebe o rival FC Porto em jogo antecipado da 11.ª jornada do Campeonato Nacional. Os encarnados estão na terceira posição, com 28 pontos, a dois dos azuis e brancos, que estão na liderança. Ou seja, em caso de vitória, o Benfica pode tirar o rival da liderança.