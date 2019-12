Sporting-Benfica, em direto

47' - Bingo finaliza em zona central (21-17).





46' - Djordjic simula o passe e remata, traindo Cudic45' - Paulo Moreno leva a melhor sobre Cudic, aos 6 metros44' - Zalamou atira à trave!44' - Boa defesa de Ristovski.43' - Pedro Marques reduz para o Benfica42' - Luís Frade, em queda, remata picado aos 6 metros e marca42' - Paulo Moreno, aos 6 metros, atira ao poste.41' - Djordjic finaliza uma boa combinação ofensiva dos encarnados39' - Zalamou leva finalmente a melhor sobre Cudic e marca38' - Nova defesa de Cudic, agora a remate de Zalamou.36' - Vujin aproveita a superioridade numérica dos leões e aumenta a vantagem36' - Molina excluído 2 minutos após agarrar Luís Frade.36' - Zalamou, em suspensão, bate o bloco leonino e reduz para o Benfica35' - 'Tiro' de Frankis Carol34' - Mais uma bela defesa de Cudic, agora a remate de Djordjic.34' - Frankis Carol marca mais um, com um remate bem colocado dos 9 metros32' - Ghionea marca de 7 metros31' - Belone Moreira reduz da linha de 7 metrosDepois de um arranque de jogo equilibrado, mas parco em golos, o Sporting adiantou-se no marcador graças ao aproveitamento de um punhado de falhas técnicas do Benfica, que converteu em bem-sucedidos contra-ataques. Nota ainda para o bom desempenho do guarda-redes Aljosa Cudic na baliza dos leões.29' - Frankis Carol amplia a vantagem leonina29' - Mais uma grande intervenção do guarda-redes do Sporting, Cudic defende um remate de Djordjic e João Pais, na recarga, atira à trave.28' - Bingo, agora em posição central, finaliza dos 6 metros28' - Cudic trava Hansen, um remate aos 6 metros.27' - Mais um golo de contra-ataque do Sporting, finalizado por Frankis Carol26' - Mladenovic marca, a passe de Carlos Ruesga25' - Cudic trava novo remate fortíssimo de Djordjic.25' - Frankis Carol, em contra-ataque, não perdoa24' - Carlos Ruesga leva a melhor sobre Ristovski e empata24' - Pedro Seabra coloca o Benfica em vantagem, pela segunda vez no encontroCarlos Resende pede um desconto de tempo.23' - Djordjic, em suspensão, marca o seu quarto golo na partida22' - Bingo volta a fazer um chapéu ao guarda-redes do Benfica22' - Mladenovic é excluído por dois minutos.22' - Zalamou responde na outra baliza21' - Ghionea lança-se em contra-ataque21' - Frankis Carol atira à trave!21' - Luís Frade sai com queixas no joelho.Os dois golos do Benfica nasceram de duas perdas de bola seguidas do Sporting...20' - João Pais empata, também de contra-ataque20' - Zalamou reduz em contra-ataqueThierry Anti pede um desconto de tempo.18' - Djordjic perde mais um frente a frente com Cudic da linha de 7 metros.18' - Cartão amarelo para Pedro Valdés.18' - Vujin marca com grande golo com um remate em apoio, bem colocado, a surpreender a defesa do Benfica17' - Zalamou reduz com um tiro, em suspensão, aos 9 metros16' - Ghionea converte um livre de 7 metros15' - Amarelo a Davide Carvalho.14' - Djordjic falha um livre de 7 metros; Cudic está inspirado na baliza dos leões.14' - Grande remate de Ruesga, que consegue entrar na defesa encarnada, mas Ristovski defende.12' - Ghionea marca um grande golo da ponta direita11' - Os encarnados restabelecem o empate10' - Rene Hansen agarra Luís Frade e é excluído 2 minutos. O Sporting joga com mais um.10' - Remate de Frankis Carol em contra-ataque, para defesa de Ristovski.9' - Cartão amarelo para Frankis Carol.8' - Bingo finaliza a jogada de contra-ataque do Sporting com um chapéu ao guarda-redes dos encarnados7' - Luís Frade roda depois de receber a bola de Frankis Carol e marca para o Sporting aos 6 metros7' - Cartão amarelo para Hansen.6' - Djordjic marca mais um com um remate forte dos 9 metros4' - Djordjic volta a empatar o dérbi3' - João Pais atira forte e Cudic defende com a cara! Está bem o guarda-redes do Sporting.2' - Belone Moreira lança-se em contra-ataque mas o guarda-redes do Sporting, Aljosa Cudic, leva a melhor no 1x1.2' - Vujin coloca os leões de novo na frente2' - Belone Moreira responde na outra baliza e empata o dérbi1' - Frankis Carol abre o marcador em posição frontal, da linha dos 9 metros14h59 - Os jogadores estão a ser apresentados.15h54 - As equipas ultimam os exercícios de aquecimento no Pavilhão João Rocha.14h40 -Aljosa Cudic (gr), Manuel Gaspar (gr), Pedro Valdés, Edmilson Araújo, Gonçalo Vieira, Carlos Ruesga, Frankis Carol, Tiago Rocha, Francisco Tavares, Arnaud Bingo, Valentin Ghionea, Nemanja Mladenovic, Ivan Nikcevic, Marko Vujin e Luís Frade.Thierry AntiBorko Ristovski (gr), Gustavo Capdeville (gr), Davide Carvalho, Romé Hebo, Pedro Marques, João Pais, Rene Hansen, Alix Zalamou, Belone Moreira, Paulo Moreno, Ricardo Pesqueira, Carlos Molina, Carlos Martins, Nuno Grilo, Petar Djordjic e Francisco Pereira.Carlos Resende14h34 - A partida será arbitrada por Duarte Santos e Ricardo Fonseca.- O Benfica, que já perdeu três jogos no campeonato, um deles por dez golos de diferença (23-33) na receção ao FC Porto, quer dar resposta positiva, como contou o central Pedro Seabra ao site dos encarnados: "A derrota do último jogo não estava nos nossos planos, num encontro pouco conseguido. Mas com tão pouco tempo de preparação para o próximo desafio temos de tentar ultrapassar isto o mais rapidamente possível, pois não resta outra opção senão procurar a vitória contra o Sporting. Este jogo traz ainda mais responsabilidade perante um rival direto na luta pelo título. Queremos encurtar distâncias para as equipas que estão na frente", disse o internacional.- O treinador do Sporting, o francês Thierry Anti, tem aumentado o rendimento do conjunto desde o início da época e assim quer continuar: "Vai ser um grande jogo contra uma boa equipa. O Benfica perdeu em Braga e se ganharmos é importante para ficar mais longe. É um dos jogos mais importantes do ano e devemos ganhar em casa. O meu trabalho tem sido treinar muito bem a equipa para ganhar o dérbi. É o meu trabalho."- Há muito tempo que o Sporting não recebia o Benfica numa posição tão confortável, em jogo da 16ª jornada do Campeonato Placard. Os leões venceram (30-28) a primeira volta na Luz, têm o vizinho a cinco pontos de distância e que vem de uma derrota (24-25) difícil de digerir frente ao ABC.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benficz, jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.