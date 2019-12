Sporting derrota Madeira SAD

O Sporting derrotou esta noite, no Pavilhão João Rocha, o Madeira SAD, por 30-17, em jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional.





Os leões atingiram o intervalo já com uma larga vantagem, 16-9.Com esta vitória, a 18.ª, em 19 jogos, o Sporting mantém a liderança no campeonato, aguardando pelo desfecho da partida entre o FC Porto e o Sp. Horta, nos Açores, ainda esta noite, para saber que continuará a ter os dragões com os mesmos pontos ou se passará a comandar isolado.