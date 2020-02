FC Porto-Benfica, em direto

17' - Ricardo Pesqueira entra aos 6 metros e marca (10-6).





16' - Nyokas reduz para as águias15' - Mais um para André Gomes. Mesmo empurrado pelas costas o jogador dos dragões consegue marcar14' - Belone Moreira apanha uma brecha na defesa do FC Porto e entra com tudo aos 6 metrosAlfredo Quintana é um dos responsáveis pelo facto de o resultado estar tão desnivelado. Está inspirado o guarda-redes do FC Porto.13' - André Gomes e Rui Silva, em contra-ataque, não perdoam. Marca o camisola 27 e deixa o resultado em13' - Rene Hansen recebe de Carlos Martins e reduz12' - Alexis Borges é excluído dois minutos.11' - Daymaro Salina rouba a bola na defesa, vai de costa a costa e marca mais umCarlo Resende manda parar o jogo.10' - Daymaro Salina sofre falta e os árbitros marcam o livre de 7 metros. António Areia falha o castigo máximo.9' - Mais um para André Gomes, aos 9 metros7' - André Gomes também aproveita o adiantamento do guarda-redes do Benfica, depois de ataque falhado pelas águias7' - Daymaro Salina apanha a baliza do Benfica deserta e não perdoa7' - André Gomes sobe ao primeiro andar e aumenta com um 'tiro' aos 9 metros6' - Francisco Pereira é excluído por 2 minutos após falta sobre Riu Silva.6' - Francisco Pereira reduz5' - Djibril entra com tudo aos 6 metros e marca mais um para o FC Porto4' - Rene Hansen reduz para os encarnados3' - Rui Silva amplia para os dragõesBenfica defende em 5x1 e o FC Porto em 6x0.2' - Cartão amarelo a Diogo Branquinho.1' - António Areia marca o primeiro do jogo da linha de 7 metros20h59 - Carlos Martingo vai liderar o FC Porto porque Magnus Andersson está doente.20h16 -Alfredo Quintana, Victor Iturriza, Yoan Balasquez, Miguel Martins, Djibril Mbengue, Angel Hernandez, Rui Silva, Daymaro Salina, Leonel Fernandes, Alexis Borges, Diogo Branquinho, Thomas Bauer, Antonio Areia, André Gomes, Miguel Alves e Fábio Magalhães.Carlos MartingoDavide Carvalho, Romé Hebo, Pedro Marques, João Pais, Rene Hansen, Alix Zalamou, Belone moreira, Miguel Espinha, Paulo Moreno, Ricardo Pesqueria, Boscko Ristovski, Carlos Molina, Carlos Martins, Fábio Antunes, Petar Djordjic e Francisco Pereira.Carlos Resende- A partida será arbitrada por Daniel Martins e Roberto Martins.- Em contraste com a boa campanha europeia, o Benfica segue abaixo das expectativas no campeonato: as águias estão no 3.º lugar, a 11 pontos do topo. Carlos Resende deu a receita: "Esperamos dificuldades e estamos empenhados para vencer. O sentimento que está na cabeça dos jogadores é que ilustrem que a diferença que se viu no jogo da 1ª volta não corresponde à verdade desportiva entre as duas equipas. Será um Benfica mais lutador, porque só dessa forma pode ganhar a boas equipas. Temos tido mais consistência e é importante mantê-la", sublinhou o técnico das águias, que no sábado visitam os polacos do Opole na EHF.Entretanto, o Belenenses venceu na receção ao Maia Ismai, por 30-26, e apurou-se para a fase de apuramento de campeão.- A jogar em casa, o FC Porto (2.º classificado) precisa de ganhar este clássico a contar para a 24ª jornada do campeonato para voltar a apanhar o Sporting na liderança, antes de voltar à Liga dos Campeões para encerrar a fase de grupos na Bielorrússia diante do Meshkov Brest. Miguel Alves, ponta-direita de 23 anos que esteve afastado por lesão quase cinco meses, espera mais dificuldades do que no duelo da primeira volta, quando os dragões venceram na Luz por dez golos. "O nosso objetivo é ganhar pelo máximo possível, mas sabemos que eles vêm com um sentimento de vingança", alertou o portista.- No último sábado, o FC Porto apurou-se pela primeira vez para os oitavos-de-final da Champions, e o Benfica mantive o pleno na fase de grupos da Taça EHF. Será, assim, com este ritmo europeu que os rivais se defrontam hoje na Invicta.- Boa noite, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, clássico da 24.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.