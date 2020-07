Paulo Moreno renova contrato com o Benfica

Paulo Moreno renovou, esta sexta-feira, o contrato com o Benfica, naquela que será a décima sexta temporada de ligação à equipa de andebol das águias, anunciou o clube da Luz em comunicado.





O pivot de 28 anos recordou a chegada e todo o percurso no emblema da luz, mostrando-se feliz com a renovação do vínculo. "O Benfica faz parte da minha vida, não só como atleta, mas também como adepto. Desde os 13 anos que estou no Benfica, já completei 28 anos… e são muitos anos nesta casa. Obviamente que recebo esta notícia com muito orgulho, satisfação e toda a responsabilidade. É um voto de confiança que o Benfica renovou em mim, julgo que tenho correspondido às expectativas e tenciono continuar", afirmou.Já de regresso aos treinos depois da suspensão da temporada passada devido à Covid-19, Moreno partilha a ambição que reina no seio das águias. "As expectativas são as melhores. Tenciono continuar assim, com toda a entrega, determinação e garra que me caracterizam. Espero contagiar os meus colegas para que, juntos, possamos levar o Andebol do Benfica a bons momentos e a bons palcos", referiu.