Dragões e leões lutam em Viseu

As dificuldades foram muitas, mas o Torneio Internacional de Viseu vai mesmo realizar-se nos dias 5 e 6 de setembro, com um cartel de luxo, onde o campeão nacional FC Porto medirá forças com o Sporting, para além da participação do Águas Santas e Artística de Avanca.

"Apesar de a prova ter tido nos outros anos uma dimensão internacional, desta vez é o torneio possível, graças ao grande empenho e dedicação à causa do desporto e do andebol em particular para ajudar na retoma", considerou Joaquim Escada, presidente da Associação de Viseu (AAV), em declarações a Record.

O torneio será realizado sem público, mas a transmissão está garantida através de canais de streaming, como o Record Online e Andebol TV. Porto Canal e Sporting TV também cobrem a competição, organizada pela AAV e Federação (FAP), com apoios da Câmara Municipal de Viseu e várias empresas sediadas na Cidade de Viriato.

"O torneio vai ter regras específicas traçadas pela AAV, seguirá o plano de contingência municipal e as regras da DGS", especificou Joaquim Escada.