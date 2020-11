Sporting vence Sanjoanense

O Sporting registou esta terça-feira um triunfo confortável na receção à Sanjoanense (36-22), em partida a contar para a 9.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, a formação liderada por Rui Silva, que utilizou vários jovens, mantém o pleno na competição e segue no topo da classificação com 27 pontos, os mesmos que Benfica.





Quanto à partida disputada no Pavilhão João Rocha, os leões foram para o intervalo a vencer por 14-10. A nível individual, o melhor marcador da formação leonina foi Fred Bingo, autor seis golos. Do lado dos visitantes, Vinícius Carvalho destacou-se com onze tiros certeiros em Lisboa.Na próxima jornada (sábado), o Sporting visita o terreno do V. Setúbal, enquanto a Sanjoanense recebe o Benfica.