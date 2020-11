Sporting vence nos Açores

Depois do triunfo europeu na Suécia frente ao IFK Kristianstad, o Sporting regressou este sábado ao campeonato nacional com uma vitória nos Açores, tendo derrotado o Sp. Horta por 30-24, voltando aos bons resultados a nível interno, após a derrota em casa com o FC Porto na jornada anterior.





A equipa comandada por Rui Silva, que fica à espera do resultado do clássico de hoje na liderança, entrou a todo o gás e ganhou rapidamente uma vantagem dilatada, tendo indo para o intervalo na frente por 19-9.No segundo tempo, os leões diminuíram a intensidade e o Sp. Horta aproveitou para aproximar-se do resultado (venceu a 2.ª metade por 15-11) mas a formação de Alvalade geriu, já a pensar no próximo duelo, de terça-feira, receção aos franceses do Nîmes na Liga Europeia.A nível individual, o melhor marcador leonino foi o jovem Francisco Tavares, autor de oito golos. Do lado açoriano, Sebastian Montecinos destacou-se com cinco golos.Nos outros dois jogos disputados neste sábado, registaram-se triunfos pela diferença mínima. Em Setúbal, o Águas Santas venceu por 29-28, resultado que permitiu à equipa maiata cimentar o 4.º lugar. Já o Belenenses (5.º) venceu na no reduto do Avanca (27-26).