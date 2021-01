Portugal supera Suíça e segue na rota dos quartos-de-final do Mundial

Termina a partida!





59' - Diogo Branquinho entra pela ponta esquerda e marca mais umA Suíça pede um desconto de tempo!58' - Pedro Portela em contra-ataque, sem guarda-redes na baliza, não tinha como falhar57' - Iturriza remata ao poste, mas sofre falta e o árbitro marca um livre de 7 metros, com exclusão para o jogador suíço. António Areia converte o livre57' - Tynowski entra pela ponta direita e não consegue trair Humberto Gomes.55' - Iturriza sofre uma falta e o árbitro não hesita, marcando o livre de 7 metros. Chamado a marcar, Pedro Portela atira à trave!55' - Milosevic recebe a bola aos 6 metros, roda e colca a bola dentro da baliza portuguesa. A Suíça aproxima-se perigosamente...53' - Jonas Schelker reduz com um remate em apoio, em posição frontal52' - Fábio Magalhães faz o 30.º golo de Portugal51' - Milosevic reduz51' - Diogo Branquinho faz o seu segundo golo no jogo, a passe de Fábio Magalhães50' - Jonas Schelker é excluído dois minutos.49' - Cédrie Tynowski aproveita uma falha técnica de Portugal e marca em contra-ataque48' - Schmid não falha de 7 metros, já soma 11 golos este jogador, de 37 anos48' - Mais uma defesa de Humberto, mas o árbitro marca livre de 7 metros.46' - Grande defesa de Humberto Gomes, com o pé esquerdo, a um remate em apoio.45' - Humberto Gomes apanha a baliza suíça vazia mas erra o remate.45' - Victor Iturriza está a fazer um grande jogo, o pivot português amplia em contra-ataque44' - Schmid faz o seu 10.º golo no jogo44' - Marca Belone Moreira43' - Portugal joga sem guarda-redes, patra compensar a ausência de Salina.42' - Mais um golo de Rui Silva e Portugal volta a ter três golos de vantagem42' - Daymaro Salina é excluído por dois minutos; é um momento crucial do jogo!41' - Rui Silva sobe e marca para Portugal40' - Roman Siderowicz entra com tudo e reduz, da lateral direitaPortugal pede um desconto de tempo.40' - Roman Siderowicz marca um grande golo38' - Lenny Rubin sobe e marca dos 9 metros38' - Fábio Magalhães 'paga' na mesma moeda na outra baliza e volta a colocar a vantagem em quatro golos37' - Schmid já soma 9 golos37' - Fábio Magalhães aparece agora na esquerda e surpreende os defesas suíços37' - Schmid é o abono de família da Suíça36' - Grande trabalho defensivpo de Portugal.A Suíça pede um desconto de tempo.35' - Erro da defesa suíça, Fábio Magalhães rouba a bola, isola-se e amplia a vantagem para Portugal35'. Excelente excução de Pedro Portela, a passe de Fábio Magalhães34' - A Suíça reduz35' - Fábio Magalhães marca mais um e volta a colocar a diferença nos três golos34' - Lenny Rubin marca em posição frontal, aos 9 metros33' - Victor Iturriza faz o seu sexto golo no jogo32' - Schmid reduz de 7 metros31' - Fábio Magalhães sobe ao segundo andar e marca de 9 metros31' - Grande defesa de Humberto Gomes.Portugal chega ao intervalo a ganhar por dois golos de diferença , uma vantagem curta mas que acaba por refletir o equilíbrio que se tem verificado no jogo. Tudo em aberto para a segunda parte.29' - Lenny Rubin reduz28' - Grande golo de Iturriza, em queda, a mais um passe de Miguel Martins28' - Tiro de André Gomes, mas Nikola Portner está atento.27' - Samuel Zehnder reduz pela ponta esquerda26' - João Ferraz entra aos 6 metros e não perdoa26' - André Gomes tenta um chapéu mas tira mal as medidas.25' - Tynowski estreia-se a marcar pela Suíça25' - Diogo Branquinho entra pela ponta esquerda e coloca a vantagem lusa em três golos24' - Contra-ataque de Portugal, Iturriza facilita no remate e o guarda-redes da Suíça defende.23' - João Ferraz amplia dos 9 metros22' - Victor Iturriza vê Nikola Portner fazer uma grande defesa.21' - Marvin Lier ganha um livre de 7 metros; Scmid faz um chapéu a Quintana e marcaDesconto de tempo pedido pela Suíça.21' - Iturriza está imparável aos 6 metros20' - Nicolas Raemy reduz20' - António Areia marca da ponta direita um grande golo, com um ângulo quase fechado19' - Cédrie Tynowski é excluído dois minutos e Portugal está em vantagem numérica.19' - O selecionador Paulo Pereira vez um cartão amarelo no banco.18' - Portugal coloca-se na frente17' - Remate de André Gomes, o guarda-redes Portner apanha a baliza de Portugal vazia e faz o golo com um remate de costa a costa16' - João Ferraz é excluído dois minutos.16' - André Gomes faz o seu terceiro golo no encontro16' - Boa defesa de Nikola Portner a remate de André Gomes.15' - Marvin Lier empata, aos 6 metros15' - André Gomes coloca Portugal na frente14' - Schmid marca o seu quinto golo no jogo13' - Mais um golo de Victor Iturriza, a passe de Miguel Martins12' - Milosevic empata com um remate em posição frontal12' - Grande passe de Miguel Martins para o pivot, Victor Iturriza, que não perdoa aos 6 metrosDesconto de tempo pedido por Portugal.11' - Nicolas Raemy ganha mais um livre de 7 metros e Schmid não falha10' - Grande iniciativa individual de Miguel Martins10' - Schmid marca o livre e volta a empatar a partida10' - Milosevic ganha um livre de 7 metros no ataque da Suíça; Humberto Gomes entra para defender.9' - Victor Iturriza ganha um livre de 7 metros e António Areia marca, sem hipóteses para o guarda-redes helvético.8' - Schmid marca o livre de 7 metros8' - Mais uma defesa de Quintana; Fábio Magalhães é excluído dois minutos.7' - Daymaro Salina coloca Portugal de novo na frente7' - Grande defesa de Quintana a remate de Schmid.6' - Remate de Fábio Magalhães ao poste.5' - Milosevic entra aos 6 metros e empata a partida5' - Remate de André Gomes, para fora.5' - Schmid leva a melhor sobre Quintana aos 7 metros5' - Alexis Borges é apanhado a defender dentro da área dos 6 metros e a Suíça ganha um livre de 7 metros.4' - Mais um golo de Miguel Martins, agora com um remate em apoio, me posição frontal3' - Rubin reduz de meia-distância2' - Miguel Martins amplia, isto depois de a Suíça ter atirado uma bola ao poste da baliza lusa1' - André Gomes abre o marcador para Portugal com um tiro em suspensão dos 9 metrosEQUIPASLeonard Grazioli (gr), Aurel Bringolf (gr), Nikola Portner (gr), Alen Milosevic, André Schmid, Cédrie Tynowski, Jonas Schelker, Lenny Runin, Lukas Maros, Marvin Lier, Maximilian Gerbl, Mehdi Ben Romdhane, Michal Svjlen, Nicolas Raemy, Nik Tominec, Philip Novak, Roman Sidorowicz, Samuel Zehnder e Samuel Rothlisberger.Michael SuterAlfredo Quintana (gr), Humerto Gomes, Alex Cavalcanti, Alexis Borges, André Gomes, António Areia, Belone moreira, Daymaro Salyna, Diogo Branquinho, Diogo Silva, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, João Ferraz, Leonel Fernandes, Luís Frade, Miguel Martins, Pedro Portela, Rui Silva e Victor Iturriza.Paulo Pereira- O lateral-esquerdo do FC porto, André Gomes, também está confiante: "Frente à Noruega poderia ter caído para qualquer dos lados, mas as exclusões prejudicaram a nossa ambição. Estamos num processo em que melhoramos de ano para ano, na nossa química e mentalidade, e vamos continuar a jogar para ganhar, seja com a Suíça ou com quem for. Não podemos pensar que a Noruega foi o adversário mais complicado desta fase, porque a Suíça tem boa equipa e bons jogadores. O Mundial é uma competição muito difícil e cada jogo é uma batalha. "- "Já que estamos aqui , queremos estar na final. É o nosso sonho e o de todos os portugueses. Podíamos ter feito melhor frente à Noruega, mas já estamos focados na Suíça e no que precisamos de fazer para ultrapassar esta fase. A Suíça é uma equipa que supostamente não devia estar cá, mas foi repescada e tem feito um grande percurso. O central Andy Schmid é o cérebro e vai ser uma nova luta. É um forte adversário, mas se conseguirmos estar concentrados, vamos fazer um grande jogo", considerou o pivô Alexis Borges.- A derrota frente à Noruega não abalou a confiança de Portugal no Mundial do Egito. Só a vitória interessa para a Seleção continuar a depender de si própria na passagem aos quartos-de-final, depois de quase ter encostado às cordas o duplo vice-campeão mundial. E é isso que os Heróis do Mar vão procurar, contra uma equipa que foi repescada à última da hora – no lugar dos Estados Unidos, abalados com um surto de Covid-19 –, mas que tem surpreendido.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Suíça-Portugal, jogo da 2ª jornada da Main Round 3 do Mundial de andebol, que começa a partir das 14h30.