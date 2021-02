FC Porto vence em Braga

O FC Porto venceu (33-22) este domingo, em Braga, o ABC e cimentou a liderança no campeonato, com o pleno de vitórias em 16 jogos.

Os dragões começaram a desenhar o triunfo desde cedo, chegando ao intervalo já em clara vantagem (14-8).

Na segunda parte assistiu-se a uma reacção do ABC, mas o FC Porto soube controlar e fechar o triunfo, com o ponta Miguel Alves em grande destaque, ao marcar 9 golos para os portistas e cotar-se como melhor goleador do encontro.

A turma da Invicta volta a jogar esta terça-feira, defrontando o Kielce, na Polónia, em jornada da Liga dos Campeões.