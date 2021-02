Sporting triunfa em Braga

O Sporting foi na tarde deste sábado ganhar (27-22) em Braga, perante um ABC aguerrido, mas sem hipóteses frente ao principal rival do FC Porto, líder destacado do Campeonato Placard.



Neste clássico, que abriu a 18ª jornada, os leões adiantaram-se cedo no marcador (4-0), o ABC reagiu bem e equilibrou, mas o final da primeira parte voltou a ser da turma de Lisboa, que chegou ao intervalo a ganhar por 5 golos (17-12).



Na segunda parte reinou o equilíbrio, com o Sporting a controlar a vantagem e a lançar jogadores recuperados de lesões, como o central espanhol Carlos Ruesga, autor de 4 golos, e Salvador Salvador (3).



Francisco Tavares (6), Pedro Valdés (4) e Jens Schongarth (4) foram os restantes trunfos no ataque do Sporting, enquanto o ABC contou com a pontaria de Arsenashvili Erekle (5).