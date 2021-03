Benfica vence Sp. Horta na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta segunda-feira o Sp. Horta, por 27-22, em duelo em atraso da 13.ª jornada do campeonato nacional.

Na Luz, as águias entraram fortes e chegaram rapidamente a uma vantagem confortável (6-1, 8-2), só que o emblema açoriano respondeu bem e foi-se aproximando do resultado. Ao intervalo, o Benfica vencia por 12-10.

No segundo tempo, o Sp. Horta chegou ao empate por duas ocasiões (16-16 e 17-17), mas o Benfica voltou a fugir no marcador e não mais largou a vantagem. Com seis golos cada, Paulo Moreno e Petar Djordjic estiveram em destaque nas águias. Do lado dos açorianos, José Silva evidenciou-se com sete tiros certeiros.

Com este triunfo, o Benfica segue no terceiro lugar, com 55 pontos, atrás de Sporting (58) e do líder FC Porto (60). As águias têm menos um jogo que os rivais.

O próximo encontro dos encarnados está agendado para sábado, na receção ao Avanca no campeonato.