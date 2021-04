Dérbi lisboeta importante na luta pelo título

Depois do dérbi de hoje, entre Sporting e Benfica (duelo em atraso da 14ª ronda), ficarão a faltar oito jornadas até ao final de um campeonato que tem o FC Porto na liderança (63 pontos, só com vitórias). E é com os dragões na mira que os leões (2º, 61 pts) vão partir para o clássico desta noite frente ao eterno rival, uma vez que em caso de triunfo sobem (à condição) ao topo. "É um dérbi entre dois grandes clubes. Vai ser um jogo decidido no detalhe e na vontade", disse o técnico Rui Silva, ao site leonino.

Do lado dos encarnados (3º, 58 pts, a vitória permitirá aproximarem-se do Sporting e FC Porto e continuarem assim a perseguir o título, sabendo que ainda têm um jogo em atraso por disputar. "Esta é a partida da temporada para nós. Queremos competir para chegar à liderança. Para isso temos de ganhar frente ao Sporting e às restantes equipas que vamos ter pela frente. O Sporting tem uma equipa muito forte", disse Chema Rodríguez, à BTV.