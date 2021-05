FC Porto-Sporting, em direto

É o jogo do ano e decisivo para as contas do titulo no campeonato de andebol! O líder FC Porto recebe, às 18h00, o Sporting (menos dois pontos que os dragões), com os leões pressionados para alcançarem uma vitória e de preferência por 7 golos, para assumirem o comando e passarem a depender apenas de si próprios, já que no João Rocha perderam por 6 (27-33).

Ao Minuto há 49 s 18:02 Início do jogo Arranca a partida! há 2 min 18:01 Equipas já em campo e tudo pronto para o início do clássico