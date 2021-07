Seleção masculina de andebol de praia nos quartos de final do Europeu

A seleção portuguesa masculina de andebol de praia assegurou esta quinta-feira um lugar na fase decisiva do Europeu da modalidade, a decorrer em Varna, na Bulgária, ao ser quarta classificada no grupo dois da Ronda Principal.





Portugal, que chegou aos quartos de final com um registo de duas vitórias e duas derrotas, vai defrontar no sábado a Dinamarca, vencedora do grupo um da Ronda Principal, só com vitórias.A equipa feminina portuguesa, com um total de uma vitória e duas derrotas, chegou igualmente à Ronda Principal, na qual foi sexta classificada, e vai agora disputar um posto entre os nono e 12.º lugares, defrontando no sábado a Croácia.