Espanhol Natán Suárez reforça equipa de andebol do Sporting

O espanhol Natán Suárez é reforço da equipa de andebol do Sporting, anunciou hoje o clube, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro do central de 23 anos.

Natán Suárez chega a Alvalade depois de uma temporada no CD Ademar León, onde totalizou 47 jogos e 121 golos em todas as competições. O central já alinhou também no UE Sarrià, CD Agustinos Alicante, SD Teucro e CB Ciudad Encantada.

"Agora, com a camisola verde e branca já me sinto mais um. Tenho estado muito confortável, agora somos quatro espanhóis no plantel e sinto que é um grande clube. O Carlos Ruesga é um ídolo para os mais jovens em Espanha, para mim também e tem-me informado de tudo", disse em declarações aos meios de comunicação do clube.

O central refere que a época é longa e que o Sporting tem de pensar "jogo a jogo", apesar de não esconder a ambição de "ganhar alguns títulos" ao serviço dos leões.