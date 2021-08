Benfica vence e Águas Santas empata na qualificação da Liga Europeia de andebol

O Benfica venceu este sábado o Kriens-Luzern (31-24), da Suíça, enquanto o Águas Santas empatou com o La Rioja (26-26), de Espanha, em encontros da primeira mão da primeira ronda de qualificação para a Liga Europeia de andebol.

A equipa comandada por Chema Rodríguez teve uma tarefa relativamente fácil, na Suíça, diante do terceiro classificado da última edição do campeonato suíço e ao intervalo já vencia por 17-13.

Nos segundos 30 minutos, os encarnados ficaram ainda mais confortáveis e dispararam para diferenças de sete e oito golos, com Ole Rahmel e Petar Djordjic - sete golos cada, a destacarem-se nos portugueses.

Mais equilibrado foi o encontro do Águas Santas, que comandou a primeira parte até muito perto do descanso (12-14) e viria a dar uma melhor resposta no segundo tempo, estando quase a vencer, numa altura em que liderou por 26-25.

Com nove remates certeiros, João Gomes foi melhor marcador da equipa lusa, que tenta, juntamente com o Benfica, aceder à segunda ronda, na qual já se encontra uma outra equipa portuguesa, o Sporting.

O sorteio da segunda ronda de qualificação da Liga Europeia, que irá integrar os 16 vencedores dos confrontos da primeira fase e oito clubes já apurados, decorre a 7 de setembro.